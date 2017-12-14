В Греции проходит всеобщая забастовка

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники государственных и частных компаний в Греции начали всеобщую 24-часовую забастовку, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Протестующие выражают недовольство жесткими мерами экономии, введенными греческим правительством под давлением международных кредиторов.

Ожидается, что к забастовке, в частности, присоединятся сотрудники системы общественного транспорта, в результате чего будут, в частности, отменены некоторые авиарейсы и рейсы паромов, курсирующих между греческими островами.

Бастуют также сотрудники госучреждений, служб здравоохранения. В больницах будет оказываться только экстренная помощь. Сотрудники СМИ и учителя также намерены присоединиться к забастовке.