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    В Греции проходит всеобщая забастовка

    Протестующие выражают недовольство жесткими мерами экономии, введенными греческим правительством под давлением международных кредиторов© Daily News Egypt

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники государственных и частных компаний в Греции начали всеобщую 24-часовую забастовку, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Протестующие выражают недовольство жесткими мерами экономии, введенными греческим правительством под давлением международных кредиторов.

    Ожидается, что к забастовке, в частности, присоединятся сотрудники системы общественного транспорта, в результате чего будут, в частности, отменены некоторые авиарейсы и рейсы паромов, курсирующих между греческими островами.

    Бастуют также сотрудники госучреждений, служб здравоохранения. В больницах будет оказываться только экстренная помощь. Сотрудники СМИ и учителя также намерены присоединиться к забастовке.

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