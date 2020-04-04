​В Греции продлили ограничения из-за коронавируса

Власти Греции продлили до 27 апреля режим самоизоляции и ограничения на передвижения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил замминистра по делам гражданской защиты Никос Хардалиас на брифинге в субботу.

Хардалиас отвечает за координацию действий по борьбе с COVID-19.

"Благодаря единству и дисциплине подавляющего большинства граждан мы видим отличную от других стран Европы и мира картину развития эпидемии. Результат этот может в ближайшие дни и недели измениться. Чтобы обеспечить его, мы должны сохранять меры ограничения с тем же терпением", - заявил Хардалиас.

"Принято единодушное решение министров защиты граждан, внутренних дел и здравоохранения продлить меры временного ограничения на передвижение граждан с целью недопущения распространения коронавируса до 6 часов утра 27 апреля. Перед нами еще три недели жестких усилий и терпения", - сказал замминистра.

Он призвал всех оставаться дома. "Следующие недели будут решающими, давайте не подорвем то, чего мы достигли", - призвал он граждан.

Говоря о "безответственных" гражданах, которые не соблюдают ограничения и ставят под угрозу себя и других, подрывая огромные усилия, предпринимаемые обществом, Хардалиас подчеркнул, что их позиция "особенно антиобщественная", и предупредил, что по отношению к ним будет проявлена "нулевая терпимость".