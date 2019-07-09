В Греции принесло присягу новое правительство

Новое правительство Греции принесло присягу, церемония прошла в президентском дворце в присутствии президента Прокописа Павлопулоса, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

К присяге министров привел архиепископ Афинский и всей Греции Иероним.

Министры поклялись на Евангелии соблюдать конституцию и законы страны, служить интересам греческого народа.

Напомним, что премьер-министр Кириакос Мицотакис был приведен к присяге 8 июля, сразу после объявления результатов досрочных парламентских выборов, на которых его партия "Новая демократия" получила 158 мест в 300-местном парламенте.