В Греции при взрыве возле банка погибла женщина

В Греции сдетонировало взрывное устройство около отделения банка. В результате происшествия погибла 38-летняя женщина.

В Греции сдетонировало взрывное устройство около отделения банка. В результате происшествия погибла 38-летняя женщина.

Как передает Report, об этом сообщило общественное телевидение ERTNews.

"Ее везли в больницу с тяжелыми травмами и травматической ампутацией конечности. По дороге в больницу врачи пытались сохранить ей жизнь, но у нее произошла остановка сердца", - говорится в публикации.

В правоохранительных органах сообщили о том, что женщину ранее задерживали за грабежи, кражи. На данный момент следствие выясняет, перевозила ли она сама взрывное устройство.