В Греции при пожаре в отеле погиб владелец заведения, 11 человек пострадали

Пожар в отеле неподалеку от древнего монастырского комплекса Метеора в центральной Греции привел к гибели его владельца.
Об этом Report сообщает со ссылкой на AP.
Согласно информации, в результате пожара пострадали 11 человек, а трехэтажный отель в городе Каламбака рядом с Метеорой получил серьезные повреждения. Спасатели эвакуировали 26 человек, некоторых из них пришлось снимать с балконов с помощью крана.
Отмечается, что 55-летний владелец отеля, пытаясь спастись через балкон, скончался от полученных при падении травм еще до прибытия пожарных.
“Владелец пытался помочь гостям и, видимо, оказался в ловушке,” - сообщил глава региональной ассоциации отельеров Костас Папапулиос.
Среди пострадавших было четверо детей, все они были доставлены в больницу города Трикала.
Причина возгорания пока не установлена.