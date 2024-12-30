В Греции при пожаре в отеле погиб владелец заведения, 11 человек пострадали

Пожар в отеле привел к гибели его владельца и госпитализации 11 человек недалеко от древнего монастырского комплекса Метеора в центральной Греции.

Пожар в отеле неподалеку от древнего монастырского комплекса Метеора в центральной Греции привел к гибели его владельца.

Об этом Report сообщает со ссылкой на AP.

Согласно информации, в результате пожара пострадали 11 человек, а трехэтажный отель в городе Каламбака рядом с Метеорой получил серьезные повреждения. Спасатели эвакуировали 26 человек, некоторых из них пришлось снимать с балконов с помощью крана.

Отмечается, что 55-летний владелец отеля, пытаясь спастись через балкон, скончался от полученных при падении травм еще до прибытия пожарных.

“Владелец пытался помочь гостям и, видимо, оказался в ловушке,” - сообщил глава региональной ассоциации отельеров Костас Папапулиос.

Среди пострадавших было четверо детей, все они были доставлены в больницу города Трикала.

Причина возгорания пока не установлена.