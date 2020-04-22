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В Греции предлагают ввести "паспорта здоровья" для туристов

В Греции предлагают ввести "паспорта здоровья" для туристов

В Греции предлагают ввести "паспорта здоровья" для иностранных путешественников.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал министр туризма страны Харис Теохарис.

В развитии туризма в этом году делается ставка на безопасный въезд и безопасный выезд. Теохарис пояснил, что с ЕС проводятся консультации, чтобы каждому европейскому гражданину, желающему путешествовать, был предоставлен надежный тест на коронавирус.

Министр объяснил, что это нужно делать в стране, откуда приезжают отдыхающие. Если, например, это немецкий гость, то тест он будет проходить в Германии до приезда в Грецию.

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