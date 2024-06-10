В Греции правящая партия побеждает на выборах в Европарламент

Правящая в Греции правоцентристская партия "Новая демократия", возглавляемая премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, побеждает с 28,12% голосов на выборах в Европарламент (ЕП) после обработки 98,43% бюллетеней.

Правящая в Греции правоцентристская партия "Новая демократия", возглавляемая премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, побеждает с 28,12% голосов на выборах в Европарламент (ЕП) после обработки 98,43% бюллетеней.

Как передает Report, об этом сообщило МВД Греции, занимающееся сбором и распространением официальных данных об итогах выборов.

Главная оппозиционная партия "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" (СИРИЗА - ПА) набирает 14,93% голосов. Третье место занимает с 12,84% голосов левоцентристское партийное объединение "ПАСОК - Движение перемен", на четвертое место вышла правая партия "Эллиники лиси" ("Греческое решение") с 9,39%, немного обойдя Коммунистическую партию Греции (9,27% голосов). На шестом месте закрепилась партия "Демократическое патриотическое движение - Победа" ("Ники") с 4,40% голосов, на седьмом - "Курс свободы" с 3,41%, на восьмом - "Голос логики" с 3,05%.

Отметим, что в Греции избирается 21 депутат из 720 депутатов ЕП. Избиратели делали выбор из кандидатов, представленных 31 партией и коалицией, которые были допущены до выборов. "Новая демократия" получает семь мест в ЕП, СИРИЗА - ПА - четыре, объединение "ПАСОК - Движение перемен" - три, Коммунистическая партия Греции и "Эллиники лиси" - по два места. Партиям "Ники", "Курс свободы" и "Голос логики" досталось по одному месту.