В Греции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

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Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В греческих Салониках сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ против демонстрантов, устроивших акцию протеста против ратифицированного парламентом страны соглашения со Скопье.

Как передаёт Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает телеканал CNN Greece.

Отмечается, что протестующие собрались у парадного входа во Дворец музыки в Салониках, где в это время должен был выступать президент Греции Прокопис Павлопулос на мероприятии, посвящённом Дню памяти греческих евреев – мучеников и героев Холокоста.

По данным телекомпании, демонстранты пытались прорваться через полицейские кордоны в концертный зал.

Ранее сообщалось, что в Греции в ходе беспорядков задержали свыше 130 человек.