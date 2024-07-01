В Греции пилот истребителя Mirage 2000-5 катапультировался после посадки

В Греции пилот истребителя Mirage 2000-5 катапультировался после посадки. Летчик был доставлен в главный госпиталь ВВС для медобследования.

В Греции пилот истребителя Mirage 2000-5 катапультировался после посадки. Летчик был доставлен в главный госпиталь ВВС для медобследования.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил главный штаб военно-воздушных сил страны.

"В понедельник, 1 июля 2024 года, в 13.46, в 114-м истребительном авиакрыле на авиабазе Танагра во время руления после посадки после тренировочного полета пилот катапультировался из самолета M2000-5", - говорится в сообщении.

Причины катапультирования не сообщаются. Обычно его применяют в аварийных ситуациях.