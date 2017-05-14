В Греции пассажирский поезд сошел с рельсов и врезался в жилой дом

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Пассажирский поезд Intercity "Афины-Салоники" сошел с рельсов вблизи Салоников Греции, есть раненые.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Skai.

Отмечается, что в поезде находились около 100 пассажиров.

ЧП произошло в 22.40 по бакинскому времени. По данным телеканал, с рельсов сошли электровоз и пять вагонов. Электровоз врезался в жилой дом, сообщает телеканал.

На месте работают бригады скорой помощи и девять бригад пожарных, которые помогают заблокированным пассажирам выйти из вагонов. По информации телеканала, есть раненые, но их количество пока не уточняется.