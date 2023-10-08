В Греции открылись избирательные участки на муниципальных и региональных выборах

Избирательные участки на муниципальных и региональных выборах в Греции открылись в 07:00 по местному времени (08:00 – бакинское) и будут работать до 19:00.

Избирательные участки на муниципальных и региональных выборах в Греции открылись в 07:00 по местному времени (08:00 – бакинское) и будут работать до 19:00.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, около 9,8 млн зарегистрированным избирателям предстоит избрать руководителей 13 регионов страны и 332 муниципалитетов, а также членов региональных и муниципальных советов. Участие в голосовании является обязательным, хотя санкции к тем, кто не приходит на избирательные участки, не применяются. От обязательного голосования освобождены греки, которым 70 и более лет, а также те, кто в день голосования находятся за границей.

Второй тур при необходимости пройдет 15 октября. Предположительно, после закрытия избирательных участков по телеканалам будут объявлены данные экзитпола.

Первые предварительные итоги выборов власти обещают объявить примерно в 22:30, по крайней мере, по 13 регионам и по шести крупным муниципалитетам - Афинам, Салоникам, Пирею, Ираклиону (остров Крит), Патрам (полуостров Пелопоннес) и Ларисе (Центральная Греция).