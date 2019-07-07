В Греции открылись избирательные участки на досрочных парламентских выборах

Избирательные участки на досрочных парламентских выборах открылись в Греции в 07:00 по местному времени. Как передаёт Report, они будут работать до 19:00, после чего ожидается объявление первых экзитполов. До этого всем СМИ распространять предварительные оценки социологических компаний запрещено. Затем результаты подсчета бюллетеней будет передавать МВД Греции. Оно будет собирать их со всех уголков страны с помощью уполномоченной компании Singular Logic.

В голосовании могут принять участие все граждане страны, имеющие право голоса и достигшие 17-летнего возраста. По закону, участие в голосовании является обязательным, хотя санкции к тем, кто не приходит на избирательные участки, не применяются. От обязательного голосования законодательство освобождает греков, которые достигли 70 лет, а также тех, кто в день голосования будет находиться за границей. Причем для избирателей, живущих далеко от избирательных участков, куда им надо добираться транспортом, например, с островов, предусматриваются до 3 дней отпуска.

На избирательном участке каждому выдается специальный конверт, подписанный представителем судебной власти и скрепленный печатью избирательной комиссии, а также полный комплект отпечатанных избирательных бюллетеней всех партий и избирательных блоков, допущенных к выборам. Голосование производится в виде постановки крестика напротив фамилии кандидата в депутаты с левой или правой стороны избирательного бюллетеня. Если крестик поставят и слева, и справа, то бюллетень будет считаться недействительным. Заполненные бюллетени нужно обязательно положить в выданный специальный конверт, заклеить его и опустить в урну. Бюллетени, опущенные без конверта, будут признаваться недействительными.

МВД открыло специальный сайт под названием "Узнай, где голосовать", предназначенный, главным образом, для тех, кто собирается прийти на избирательный участок впервые, а также специальную телефонную линию.