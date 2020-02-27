В Греции от сезонного гриппа умерли 77 человек

В Греции от сезонного гриппа за неделю умерли 17 человек, всего в этом сезоне уже скончались 77 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в четверг Национальная организация здравоохранения.

В основном у больных преобладает штамм гриппа А, подтипы A(H3N2) и A(H1N1)pdm09, говорится в бюллетене.

Наблюдение за гриппом ведётся с начала октября до конца мая.

По данным организации, с начала наблюдения зарегистрировано 227 серьезных случаев лабораторно подтверждённых случаев гриппа. Только 86 человек (37,9%) имели прививки от гриппа.

Между тем в Греции подтверждены три случая заболевания коронавирусом - два в Салониках и один в Афинах. Заболели две женщины, посетившие Италию.