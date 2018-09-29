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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Греции от лихорадки Западного Нила скончался 31 человек, ею заразились в общей сложности 271 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, таковы данные Национального центра по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO) на 27 сентября.

За неделю с 20 сентября заболели 37 человек и умерли четверо.

Отметим, что вирус лихорадки Западного Нила впервые был выявлен в Греции в 2010 году. В 2010-2014 годах от этой болезни в Греции скончались около 80 человек. В 2015 и 2016 годах не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. В 2017 году сообщалось о 48 случаях заболевания и о пяти погибших от лихорадки Западного Нила. Помимо Греции, лихорадка Западного Нила выявлена еще в восьми странах Европы.

Лихорадка переносится комарами. Вспышка заболевания в этом году связана с высокими температурами и осадками в начале лета. Заболевание отмечено во многих муниципалитетах, в том числе в Аттике и Центральной Македонии.