В Греции объявили выходной из-за сильного снегопада

Власти Греции объявили 25 января выходным днем из-за сильного снегопада, парализовавшего страну.

Власти Греции объявили 25 января выходным днем из-за сильного снегопада, парализовавшего страну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис во время брифинга на тему непогоды.

По его словам, не будут работать служащие всех госучреждений, за исключением местного самоуправления, служб безопасности, вооруженных сил, учреждений здравоохранения, общественного транспорта. В этих районах также будут закрыты учебные заведения всех уровней, детские сады, детские центры, не будет даже удаленных занятий.

Приостанавливается работа частных предприятий. Будут работать только продуктовые магазины, аптеки и другие структуры здравоохранения, бензоколонки, а также организации, которые способствуют преодолению последствий непогоды, сообщил министр.

В понедельник на Грецию обрушился сильный циклон "Элпис" ("Надежда"), принесший с собой обильные снегопады и сильное понижение температуры. Из-за обрыва проводов, на которые упали стволы и ветки деревьев, без электричества и интернета остались около десятка районов Афин и пригородов, главным образом на севере области.

На скоростной платной автомагистрали "Аттики одос", проходящей по северу столицы и идущей в Афинский международный аэропорт, в снежном плену застряли сотни машин.

По прогнозам метеорологов, непогода должна продлится до среды.