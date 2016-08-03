​В Греции обстреляли здание посольства Мексики

Баку. 3 Августа. REPORT.AZ/ Неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия здание посольства Мексики в Греции.

Как передает Report, об этом сообщает во вторник мексиканский МИД.

По информации ведомства, инцидент произошел в Афинах 31 июля, в воскресенье. Два человека подъехали на мотоцикле к зданию, в котором расположена дипмиссия, и произвели по нему выстрелы.

Информации о пострадавших нет. Пули попали в офис финансовой компании, расположенной этажом ниже мексиканского посольства. При этом послу Мексики Тарсисио Наваррете поручено встретиться с главой службы протокола МИД Греции, чтобы обсудить данное происшествие.

МИД Мексики потребовал от греческих властей проведения расследования для установления виновных в обстреле.