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    ​В Греции обстреляли здание посольства Мексики

    Пули попали в офис финансовой компании

    Баку. 3 Августа. REPORT.AZ/ Неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия здание посольства Мексики в Греции.

    Как передает Report, об этом сообщает во вторник мексиканский МИД.

    По информации ведомства, инцидент произошел в Афинах 31 июля, в воскресенье. Два человека подъехали на мотоцикле к зданию, в котором расположена дипмиссия, и произвели по нему выстрелы.

    Информации о пострадавших нет. Пули попали в офис финансовой компании, расположенной этажом ниже мексиканского посольства. При этом послу Мексики Тарсисио Наваррете поручено встретиться с главой службы протокола МИД Греции, чтобы обсудить данное происшествие.

    МИД Мексики потребовал от греческих властей проведения расследования для установления виновных в обстреле.

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