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В Греции начали штрафовать невакцинированных пожилых граждан

В Греции начали штрафовать невакцинированных пожилых граждан Власти Греции с 16 января начинают штрафовать людей старше 60 лет, которые не сделали прививку от коронавируса. На непривитых пожилых граждан каждый месяц будет налагаться штраф в €100, в январе сумма составит €60.
Другие страны
16 января 2022 г. 07:17
В Греции начали штрафовать невакцинированных пожилых граждан

Власти Греции с 16 января начинают штрафовать людей старше 60 лет, которые не сделали прививку от коронавируса. На непривитых пожилых граждан каждый месяц будет налагаться штраф в €100, в январе сумма составит €60.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объяснил такую меру ростом числа инфицированных и появлением нового штамма коронавируса «омикрон». По его словам, большинство госпитализированных и погибших с коронавирусом в стране — граждане старше 60 лет.

«Это не наказание. Я бы сказал, что это цена здоровья. Стимул предосторожности, импульс жизни, но я считаю, что это также акт справедливости для гораздо большего числа вакцинированных. Мое решение означает защиту, а не наказание», - заявил премьер.

Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому заявил, что государство не будет отодвигать сроки введения штрафа.

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