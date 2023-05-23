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В Греции набирает обороты политический кризис

В Греции набирает обороты политический кризис Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вернул мандат на формирование правительства президенту Екатерине Сакелларопулу, несмотря на то, что его партия "Новая демократия" одержала победу на парламентских выборах.
Другие страны
23 мая 2023 г. 02:48
В Греции набирает обороты политический кризис

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вернул мандат на формирование правительства президенту Екатерине Сакелларопулу, несмотря на то, что его партия "Новая демократия" одержала победу на парламентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщает греческий телеканал Skai.

Во время встречи с президентом Греции Мицотакис подчеркнул, что стране как можно быстрее нужно сильное правительство на четырехлетний срок. Он считает, что с нынешним составом парламента "никаких предпосылок" для формирования такого правительства нет.

"Я считаю своим долгом как можно быстрее преодолеть препятствие простому пропорциональному представительству и намерен вернуть вам сегодня… мандат, чтобы мы могли провести выборы, возможно, 25 июня", - заявил премьер.

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