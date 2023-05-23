В Греции набирает обороты политический кризис

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вернул мандат на формирование правительства президенту Екатерине Сакелларопулу, несмотря на то, что его партия "Новая демократия" одержала победу на парламентских выборах.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вернул мандат на формирование правительства президенту Екатерине Сакелларопулу, несмотря на то, что его партия "Новая демократия" одержала победу на парламентских выборах.

Как передает Report , об этом сообщает греческий телеканал Skai.

Во время встречи с президентом Греции Мицотакис подчеркнул, что стране как можно быстрее нужно сильное правительство на четырехлетний срок. Он считает, что с нынешним составом парламента "никаких предпосылок" для формирования такого правительства нет.

"Я считаю своим долгом как можно быстрее преодолеть препятствие простому пропорциональному представительству и намерен вернуть вам сегодня… мандат, чтобы мы могли провести выборы, возможно, 25 июня", - заявил премьер.