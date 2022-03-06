В Греции на шоссе из-за густого тумана столкнулись более 50 автомобилей

Более 50 автомашин столкнулись в воскресенье из-за густого тумана на скоростной автомагистрали "Эгнатия одос" на севере Греции, не менее трех человек получили травмы.

Более 50 автомашин столкнулись в воскресенье из-за густого тумана на скоростной автомагистрали "Эгнатия одос" на севере Греции, не менее трех человек получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ERT-1.

По его сведениям, сначала столкнулись пять автомобилей. Впоследствии их число превысило 50. Не менее трех человек оказались заблокированы в автомобилях, они получили легкие травмы. Чтобы высвободить их, в район аварии направлены сотрудники пожарной службы.

В настоящее время остается закрытым участок магистрали по направлению из города Верия в Козани.