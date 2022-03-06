В Греции на шоссе из-за густого тумана столкнулись более 50 автомобилей

Более 50 автомашин столкнулись в воскресенье из-за густого тумана на скоростной автомагистрали "Эгнатия одос" на севере Греции, не менее трех человек получили травмы.
По его сведениям, сначала столкнулись пять автомобилей. Впоследствии их число превысило 50. Не менее трех человек оказались заблокированы в автомобилях, они получили легкие травмы. Чтобы высвободить их, в район аварии направлены сотрудники пожарной службы.
В настоящее время остается закрытым участок магистрали по направлению из города Верия в Козани.