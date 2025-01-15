В Греции на пост президента выдвинута кандидатура спикера парламента страны

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выдвинул кандидатуру спикера парламента Константина Тассуласа на пост президента страны.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выдвинул кандидатуру спикера парламента Константина Тассуласа на пост президента страны.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, срок действующего президента Катерины Сакелларопулу истекает в марте и парламентское голосование на этот пост ожидается 25 января.

Для избрания кандидату необходима поддержка как минимум 151 депутата в 300-местном парламенте.

К. Тассулас член партии "Новая демократия", находящейся у власти с 2019 года. Мицотакис заявил в телевизионном обращении, что выбрал 66-летнего Тассуласа, который был адвокатом и депутатом с 2000 года и занимал пост министра культуры, из-за его политического опыта, широкой поддержки и "объединяющего духа".

Его выдвижение рассматривается политическими аналитиками как безрисковый, консервативный шаг правительства, которое хочет обеспечить поддержку всех фракций "Новой демократии" и сохранить свое большинство.

Оппозиционные партии могут не поддержать его кандидатуру. Левая партия Syriza предложила на этот пост Луку Катсели, бывшего министра экономики, который работал директором в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).