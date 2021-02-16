В Греции мужчина умер через восемь минут после прививки от коронавируса

В университетской больнице Ираклиона на Крите скончался 85-летний мужчина скончался через восемь минут после вакцинации против COVID-19.

В университетской больнице Ираклиона на Крите скончался 85-летний мужчина скончался через восемь минут после вакцинации против COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает общественное телевидение ERT.

Пожилой человек сидел в приемной после прививки и внезапно упал. Врачи прибежали сразу и помогли, но, прежде чем его перевели в реанимацию, он умер, сообщает телеканал.

Согласно первой оценке, его смерть наступила по другим причинам, не связанным с вакцинацией и не из-за аллергического анафилактического шока.

Врачи посчитали, что это была внезапная смерть, которая совпала с вакцинацией, отметив, что с научной точки зрения смерти после какой-либо вакцинации не наблюдалось, сообщает ТВ.

При этом для определения точных причин смерти врачи потребовали срочную судебно-медицинскую экспертизу.