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    В Греции мигранты напали на полицейских

    Крупные столкновения произошли в лагере приема мигрантов и беженцев на греческом острове Лерос

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Крупные столкновения между нелегальными мигрантами и полицейскими произошли в лагере приема мигрантов и беженцев на греческом острове Лерос, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Обозленные мигранты, стремящиеся покинуть Грецию и добраться до стран Центральной и Северной Европы, напали с топорами, дубинками и камнями на полицейских, разгромили контейнер, где располагался офис для регистрации прибывающих.

    В лагере на Леросе содержатся около 650 мигрантов и беженцев, в основном из Афганистана и Пакистана.

    Полиция вынуждена была применить светошумовые гранаты, но ввиду явного численного преимущества нападавших ей пришлось отступить на территорию береговой охраны. Один полицейский ранен. 

    Совместными усилиями полиции и береговой охране удалось восстановить порядок.


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