В Греции мигранты напали на полицейских

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Крупные столкновения между нелегальными мигрантами и полицейскими произошли в лагере приема мигрантов и беженцев на греческом острове Лерос, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Обозленные мигранты, стремящиеся покинуть Грецию и добраться до стран Центральной и Северной Европы, напали с топорами, дубинками и камнями на полицейских, разгромили контейнер, где располагался офис для регистрации прибывающих.

В лагере на Леросе содержатся около 650 мигрантов и беженцев, в основном из Афганистана и Пакистана.