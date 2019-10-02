В Греции массовая забастовка рабочих парализовала транспорт

Забастовка профсоюза рабочих проходит сегодня в Греции в знак протеста против планов по изменению трудового законодательства, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

На работу не вышли сотрудники транспортной системы, банков, образовательных учреждений, а также журналисты.

Из-за забастовки парализовано движение общественного транспорта, а также паромов, которые связывают многочисленные острова Греции и материковую часть. Отмечается, что забастовка никак не затронет работу аэропортов.

В рамках акции сотрудники газет, новостных порталов, телеканалов и радиостанции приостанавливают свою работу на 24 часа.

Участники забастовки выступают против планов правительства реформировать трудовое законодательство. В частности, подготовленный законопроект предполагает, что объявлять забастовку можно будет только при условии того, что больше половины членов профсоюза поддерживают это движение.