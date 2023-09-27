В Греции из-за циклона "Элиас" затоплены около 40 домов

Основной удар обрушившегося на Грецию циклона "Элиас" пришелся по острову Эвбея. Местами там выпали от 150 до 198 мм осадков. Затоплены некоторые дома, прервано движение по ряду локальных дорог.

Основной удар обрушившегося на Грецию циклона "Элиас" пришелся по острову Эвбея. Местами там выпали от 150 до 198 мм осадков. Затоплены некоторые дома, прервано движение по ряду локальных дорог.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает греческий телеканал ERT-1.

По его словам, в результате сильных продолжительных ливней вышли из берегов некоторые реки, затоплены около 40 домов, движение по некоторым дорогам прервано из-за текущих по ним бурных потоков воды.

Пресс-секретарь пожарной службы Греции Василис Вартакояннис сообщил в эфире телеканала, что на Эвбею в помощь пожарным, которые выполняют в Греции роль спасателей, направляются подразделения армии, чтобы помочь в восстановлении автомобильного движения. Оно сейчас перекрыто между населенными пунктами Псахна и Мантуди, Прокопи и Пелион.

"На севере Эвбеи в пожарную службу поступило 50 звонков: 20 сообщений о выходе рек из берегов, десять - об упавших деревьях. Пожарной службе пришлось вмешаться в пяти случаях, чтобы спасти людей из подтопленных домов в городках Истиея, Пефки и Мантуди. Всего же в пожарную службу поступило 160 звонков с Эвбеи, полуострова Пелопоннес и [столичной области] Аттики", - сказал Вартакояннис.

Циклон "Элиас" начал продвижение 25 сентября над территорией Греции. В некоторых районах прошли ливни, выпал град, имели место селевые потоки. Циклон принес непогоду в область Фессалия, пострадавшую от предыдущего разрушительного циклона "Даниэль", в районы Южной и Центральной Греции, на острова Эвбея и Спорады. "Мы впервые столкнулись с таким объемом воды, которая выпала с трех часов ночи в муниципалитете Мантуди (остров Эвбея), никогда раньше такого не случалось. Мы пережили "Даниэль" и предыдущие циклоны, а сейчас всего за несколько часов обрушились на муниципалитет 150 мм осадков", - рассказал мэр Мантуди Йоргос Цапурниотис. В свою очередь Национальная обсерватория Афин сообщила, что в районе Ватери на Эвбее выпали 198 мм осадков.