О нас

В Греции из-за циклона "Элиас" затоплены около 40 домов

В Греции из-за циклона "Элиас" затоплены около 40 домов Основной удар обрушившегося на Грецию циклона "Элиас" пришелся по острову Эвбея. Местами там выпали от 150 до 198 мм осадков. Затоплены некоторые дома, прервано движение по ряду локальных дорог.
Другие страны
27 сентября 2023 г. 15:07
В Греции из-за циклона Элиас затоплены около 40 домов

Основной удар обрушившегося на Грецию циклона "Элиас" пришелся по острову Эвбея. Местами там выпали от 150 до 198 мм осадков. Затоплены некоторые дома, прервано движение по ряду локальных дорог.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает греческий телеканал ERT-1.

По его словам, в результате сильных продолжительных ливней вышли из берегов некоторые реки, затоплены около 40 домов, движение по некоторым дорогам прервано из-за текущих по ним бурных потоков воды.

Пресс-секретарь пожарной службы Греции Василис Вартакояннис сообщил в эфире телеканала, что на Эвбею в помощь пожарным, которые выполняют в Греции роль спасателей, направляются подразделения армии, чтобы помочь в восстановлении автомобильного движения. Оно сейчас перекрыто между населенными пунктами Псахна и Мантуди, Прокопи и Пелион.

"На севере Эвбеи в пожарную службу поступило 50 звонков: 20 сообщений о выходе рек из берегов, десять - об упавших деревьях. Пожарной службе пришлось вмешаться в пяти случаях, чтобы спасти людей из подтопленных домов в городках Истиея, Пефки и Мантуди. Всего же в пожарную службу поступило 160 звонков с Эвбеи, полуострова Пелопоннес и [столичной области] Аттики", - сказал Вартакояннис.

Циклон "Элиас" начал продвижение 25 сентября над территорией Греции. В некоторых районах прошли ливни, выпал град, имели место селевые потоки. Циклон принес непогоду в область Фессалия, пострадавшую от предыдущего разрушительного циклона "Даниэль", в районы Южной и Центральной Греции, на острова Эвбея и Спорады. "Мы впервые столкнулись с таким объемом воды, которая выпала с трех часов ночи в муниципалитете Мантуди (остров Эвбея), никогда раньше такого не случалось. Мы пережили "Даниэль" и предыдущие циклоны, а сейчас всего за несколько часов обрушились на муниципалитет 150 мм осадков", - рассказал мэр Мантуди Йоргос Цапурниотис. В свою очередь Национальная обсерватория Афин сообщила, что в районе Ватери на Эвбее выпали 198 мм осадков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке About 40 houses flooded in Greece due to Cyclone Elias

Самое читаемое

Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
20 сентября 2023 г. 20:45
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо
21 сентября 2023 г. 11:46
Курс маната к доллару останется стабильным в следующем году
Курс маната к доллару останется стабильным в следующем году
21 сентября 2023 г. 14:21
Представитель ООН: Антитеррористические мероприятия направлены на предотвращение провокаций со стороны Армении
Представитель ООН: Антитеррористические мероприятия направлены на предотвращение провокаций со стороны Армении
22 сентября 2023 г. 01:38
Хикмет Гаджиев: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских боевиков
Хикмет Гаджиев: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских боевиков
22 сентября 2023 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi