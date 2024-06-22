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В Греции иностранцы подожгли лес запущенным с яхты фейерверком

В Греции иностранцы подожгли лес запущенным с яхты фейерверком Иностранцы запустили фейерверки с яхты, стоявшей на якоре у побережья острова Гидра в Греции, что привело к возгоранию соснового леса.
Другие страны
22 июня 2024 г. 15:56
В Греции иностранцы подожгли лес запущенным с яхты фейерверком

Иностранцы запустили фейерверки с яхты, стоявшей на якоре у побережья острова Гидра в Греции, что привело к возгоранию соснового леса.

Как передает Report, об этом сообщает информационный портал pronews.gr.

Сообщается, что 17 иностранцев запускали фейерверки в сторону пляжа Агиос-Николаос, после чего вспыхнул пожар в сосновом лесу.

Они попытались потушить пожар, однако сделать этого не удалось. После туристы позвонили в пожарную охрану и скрылись с места преступления.

Яхта задержана, ее команда и пассажиры будут давать показания в центре береговой охраны в пригороде Вульягмени. Мэр Гидры заявил, что муниципалитет подаст в суд на виновников пожара.

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