В Греции иностранцы подожгли лес запущенным с яхты фейерверком

Иностранцы запустили фейерверки с яхты, стоявшей на якоре у побережья острова Гидра в Греции, что привело к возгоранию соснового леса.

Иностранцы запустили фейерверки с яхты, стоявшей на якоре у побережья острова Гидра в Греции, что привело к возгоранию соснового леса.

Как передает Report, об этом сообщает информационный портал pronews.gr.

Сообщается, что 17 иностранцев запускали фейерверки в сторону пляжа Агиос-Николаос, после чего вспыхнул пожар в сосновом лесу.

Они попытались потушить пожар, однако сделать этого не удалось. После туристы позвонили в пожарную охрану и скрылись с места преступления.

Яхта задержана, ее команда и пассажиры будут давать показания в центре береговой охраны в пригороде Вульягмени. Мэр Гидры заявил, что муниципалитет подаст в суд на виновников пожара.