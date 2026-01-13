В Греции фермеры возобновили блокаду на границе с Болгарией и Северной Македонией

На севере Греции во вторник фермеры снова начали блокировать пограничные переходы – на следующий день после того, как они отклонили приглашение на встречу с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Как передает Report, об этом сообщают греческие СМИ.

Блокады затрагивают два пограничных пункта на границе с Болгарией, а также один пункт ведущий в Северную Македонию, что уже сказывается на движении грузовых и частных автомобилей.

Протесты последовали за решением координационного комитета фермеров по блокаде не вступать в диалог с властями. Однако во второй половине дня Мицотакис все же проведет встречу с фермерами, которые согласились на диалог.

Фермеры протестуют уже больше месяца против производственных затрат и требуют гарантированных цен на продукцию, а также субсидированных цен на электроэнергию, освобождение от налога на добавленную стоимость и отмены беспошлинного импорта продукции из регионов, с которыми ЕС подписал торговые соглашения. Они также требуют повышения пенсий.