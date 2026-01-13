Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Греции фермеры возобновили блокаду на границе с Болгарией и Северной Македонией

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 15:13
    В Греции фермеры возобновили блокаду на границе с Болгарией и Северной Македонией

    На севере Греции во вторник фермеры снова начали блокировать пограничные переходы – на следующий день после того, как они отклонили приглашение на встречу с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

    Как передает Report, об этом сообщают греческие СМИ.

    Блокады затрагивают два пограничных пункта на границе с Болгарией, а также один пункт ведущий в Северную Македонию, что уже сказывается на движении грузовых и частных автомобилей.

    Протесты последовали за решением координационного комитета фермеров по блокаде не вступать в диалог с властями. Однако во второй половине дня Мицотакис все же проведет встречу с фермерами, которые согласились на диалог.

    Фермеры протестуют уже больше месяца против производственных затрат и требуют гарантированных цен на продукцию, а также субсидированных цен на электроэнергию, освобождение от налога на добавленную стоимость и отмены беспошлинного импорта продукции из регионов, с которыми ЕС подписал торговые соглашения. Они также требуют повышения пенсий.

    Греция фермеры блокада Болгария Северная Македония забастовки

    Последние новости

    16:02

    В Загатале произошло ДТП, есть погибший и пострадавший

    Происшествия
    16:00

    Счетная палата выявила проблемы в учете госдолга Азербайджана

    Финансы
    15:54

    Азербайджан с 2008 года привлек свыше $9 млрд суверенного финансирования

    Финансы
    15:51

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района

    Внутренняя политика
    15:49

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Хейвалы Агдеринского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:48

    Баба Рзаев: В 2025 году на освобожденных территориях произведено 750 млн кВт/ч "зеленой" энергии

    Энергетика
    15:44

    Верховная Рада поддержала увольнение Шмыгаля с должности минобороны Украины

    Другие страны
    15:43
    Фото

    Президент принял участие в открытии гидроэлектростанции "Гозлукёрпю" в Агдеринском районе - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    15:41

    Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в отношении РФ

    Другие страны
    Лента новостей