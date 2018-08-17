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    В Греции экстренно сел пассажирский самолет из-за сообщения о бомбе

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Самолет немецкой авиакомпании Condor с 270 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Ханья на греческом острове Крит из-за сообщения о бомбе на борту.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Skai.

    Boeing 757-300 выполнял рейс из египетского аэропорта Хургада в Дюссельдорф. Когда самолет находился между Критом и Пелопоннесом, он запросил вынужденную посадку и примерно в 21.30 (по бакинскому времени) приземлился в Ханье. Пассажиры и 11 членов экипажа срочно покинули самолет.

    В аэропорту задействован центр управления чрезвычайными ситуациями, в который входят управление гражданской авиации, пожарная служба, полиция и скорая помощь. Сейчас сообщение о бомбе проверяется.

    За последние несколько месяцев в аэропорту Ханьи дважды были проведены учения с участием всех этих служб, сообщает телеканал.

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