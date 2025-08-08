В Греции двое вьетнамских туристов погибли из-за шторма

На греческом острове Милос в Эгейском море в результате сильного ветра погибли двое вьетнамских туристов.

Как сообщает Report со ссылкой на греческие СМИ, смертельный инцидент произошел на пляже Саракинико острова Милос, который входит в архипелаг Киклады.

По предварительным данным, женщина упала в воду, а мужчина попытался ее спасти.

"Мужчина и женщина были найдены без сознания в море и доставлены в местный медцентр, - сообщил представитель береговой охраны. - Они были туристами из Вьетнама, входившими в группу с круизного лайнера. Женщина упала в воду, и мужчина, по-видимому, пытался ее спасти".

Согласно сообщениям береговой охраны, большинство паромов сегодня не вышло из порта Пирея и других портов Афин. Особенно нарушено сообщение с островами архипелагов Киклады и Додеканес.

По данным Министерства гражданской защиты Греции, сегодня порывы ветра могут достигать скорости 88 км/ч, особенно в южной части Эгейского моря и над Критским морем. Национальная метеослужба ожидает, что шторм утихнет после полуночи.