На полуострове Пелопоннес в Греции два человека погибли от ударов молний.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в поселке Мирсини в районе Илиа молнией убило иностранного рабочего. В Мессинии от молнии погиб болгарский рабочий.

Во многих районах Греции во вторник прошли дожди и грозы. По данным системы регистрации молний "Зевс" Национальной афинской обсерватории, во вторник до 18 часов по местному времени было зафиксировано 14,4 тысячи молний, в основном на западе страны.

В ряде районов прошли ливневые дожди. В Илиа на Пелопоннесе выпало 100 миллиметров осадков. На острове Кефалония потоки грязи затопили улицы.