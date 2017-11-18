В Греции демонстранты устроили беспорядки

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В двух крупнейших городах Греции, Афинах и Фессалониках, произошли столкновения молодежи с полицией, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

К утру в столкновениях пострадали двое гражданских. В Афинах женщина госпитализирована с ожогами. В Фессалониках получил травмы мотоциклист, въехавший в баррикаду, сложенную демонстрантами.

Сотни молодых людей напали на полицейских, бросая в них камни, фаеры и газовые снаряды. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона толпы.