В Греции число жертв пожара возросло до 94 человек

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Число погибших в результате пожаров в Греции выросло до 94 человек, в больнице скончалась 57-летняя женщина, получившая ожоги.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пожарная служба страны.
"Число жертв пожаров в восточной Аттике на данный момент составляет 94 человека", — сообщила пожарная служба.
По ее данным, всего в больницах скончались 11 человек, пострадавших во время пожара. Идентифицированы тела 82 погибших, есть также два неидентифицированных тела, которые не были затребованы родственниками.
Власти Греции составили список погибших.
News DepartmentАвтор новости
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