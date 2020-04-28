​В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2534

В Греции за последние сутки два человека умерли от COVID-19, зафиксированы 17 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2 534 случая инфицирования.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 43 человека, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 65 пациента, рассказал он.

Напомним, что всего от COVID-19 в Греции скончались 136 человек.