Наверх

В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2534

​В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2534

В Греции за последние сутки два человека умерли от COVID-19, зафиксированы 17 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2 534 случая инфицирования.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 43 человека, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 65 пациента, рассказал он.

Напомним, что всего от COVID-19 в Греции скончались 136 человек.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!