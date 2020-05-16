В Греции четыре человека погибли во время поиска сокровищ

Четыре мужчины в возрасте от 34 до 50 лет погибли в пещере под городом Лутраки в Греции во время поиска сокровищ.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает местное издание Loutraki365.

Инцидент произошел в районе Карбунари. О том, что в пещере найдены тела четырех мужчин, в полицию сообщила женщина, как выяснилось позднее, жена одного из погибших.

Пожарные рано утром подняли тела погибших.

"До сих пор неизвестна причина смерти. Наиболее вероятным сценарием, который изучают власти, является то, что четыре человека искали сокровища и трагически погибли, когда пытались взорвать какое-то взрывное устройство. У некоторых погибших в руках были провода", - пишет издание.