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В Греции борются с 63 очагами лесных пожаров

В Греции борются с 63 очагами лесных пожаров Греческие пожарные борются с 63 очагами лесных пожаров, которые возникли в стране за последние сутки.
Другие страны
22 августа 2023 г. 03:22
В Греции борются с 63 очагами лесных пожаров
Courtesy İmage

Греческие пожарные борются с 63 очагами лесных пожаров, которые возникли в стране за последние сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую информацию привел на брифинге представитель пожарной службы Яннис Артопиос.

"За последние сутки в Греции зафиксированы 63 очага лесных пожаров. В чрезвычайно экстремальных погодных условиях, в основном из-за штормового ветра, были предприняты огромные усилия по тушению очагов пожаров, которые вспыхнули одновременно во многих частях страны", - сказал Артопиос.

По его словам, с 19 августа не удается потушить сильный пожар, который продолжается в пригороде Александруполиса на северо-востоке страны. Там в течение трех дней эвакуированы жители 13 населенных пунктов.

Вечером 21 августа началась в целях предосторожности эвакуация в больнице Александруполиса. Мощные пожары возникли в понедельник в областях Кавала и Родопи на северо-востоке Греции, в центральной области Беотия, а также на острове Эвбея и в области Ахайя на полуострове Пелопоннес.

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstan 63 meşə yanğını ilə mübarizə aparır

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