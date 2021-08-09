В Греции более десяти человек арестовали за поджоги лесов

Следователи пожарной службы Греции за три дня арестовали более десяти человек за поджоги как умышленные, так и по неосторожности.

Следователи пожарной службы Греции за три дня арестовали более десяти человек за поджоги как умышленные, так и по неосторожности.

Как передает Report, об этом сообщила пожарная служба страны.

Поджигатели попали в руки властей на Корфу, в Ларисе и в окрестностях Пирея, а также в центре Афин и в Каламате, где бушевал один из самых сильных лесных пожаров.

В Греции установилась рекордная за последние 40 лет жара. На прошлой неделе, 3 августа, температура воздуха в некоторых районах достигла 47 градусов по Цельсию. Неделю в стране бушуют сильнейшие природные пожары. Наиболее сильные из них были в столичном регионе Аттика, на Пелопоннесе и на Эвбее, где паромами эвакуировали более тысячи человек. Запрет на посещение лесов, национальных парков, природных территорий и рощ в Греции продлен до 13 августа.