 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Греции арестованы 7 членов группировки наркодиллеров

    Береговой охраны заявило, что арестовало пять албанцев и двух греков и изъяло 1,5 тонны необработанного каннабиса© Courtesy İmage

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Береговая охрана Греции сообщила что она обнаружила международную группировку, которая перевозила большое количество наркотиков из Албании в Италию с использованием скоростных катеров.

    Как передает Report, об этом сообшил MIG News.

    По данным, отделение по борьбе с наркотиками береговой охраны заявило, что арестовало пять албанцев и двух греков и изъяло 1,5 тонны необработанного каннабиса и два скоростных катера, оценив, что группировка заработала нелегальным путем "много миллионов евро".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi