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В Греции арестован полицейский по подозрению в помощи крупной наркогруппировке

В Греции арестован полицейский по подозрению в помощи крупной наркогруппировке В Греции арестован полицейский по подозрению в содействии транснациональной группировке, занимающейся торговлей кокаином, путем передачи ее членам конфиденциальной следственной информации и оказания им помощи в сокрытии незаконной деятельности.
Другие страны
29 ноября 2024 г. 15:36
В Греции арестован полицейский по подозрению в помощи крупной наркогруппировке

В Греции арестован полицейский по подозрению в содействии транснациональной группировке, занимающейся торговлей кокаином, путем передачи ее членам конфиденциальной следственной информации и оказания им помощи в сокрытии незаконной деятельности.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, под следствием находятся еще два офицера, подозреваемых в пособничестве преступной группировке.

Аресты в Греции стали возможными в рамках многомесячного расследования, начатого на основании информации, предоставленной Францией и Европолом.

В отношении троих арестованных в Греции выдвинуты обвинения в создании преступной группы, торговле наркотиками и взяточничестве. Среди них 42-летний бывший сотрудник подразделения по борьбе с наркотиками, который, по данным следствия, получал ежемесячные выплаты от контрабандистов, занимающихся поставками кокаина и каннабиса в Грецию. Свидетели утверждают, что он вел роскошный образ жизни.

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