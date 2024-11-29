В Греции арестован полицейский по подозрению в помощи крупной наркогруппировке

В Греции арестован полицейский по подозрению в содействии транснациональной группировке, занимающейся торговлей кокаином, путем передачи ее членам конфиденциальной следственной информации и оказания им помощи в сокрытии незаконной деятельности.

В Греции арестован полицейский по подозрению в содействии транснациональной группировке, занимающейся торговлей кокаином, путем передачи ее членам конфиденциальной следственной информации и оказания им помощи в сокрытии незаконной деятельности.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, под следствием находятся еще два офицера, подозреваемых в пособничестве преступной группировке.

Аресты в Греции стали возможными в рамках многомесячного расследования, начатого на основании информации, предоставленной Францией и Европолом.

В отношении троих арестованных в Греции выдвинуты обвинения в создании преступной группы, торговле наркотиками и взяточничестве. Среди них 42-летний бывший сотрудник подразделения по борьбе с наркотиками, который, по данным следствия, получал ежемесячные выплаты от контрабандистов, занимающихся поставками кокаина и каннабиса в Грецию. Свидетели утверждают, что он вел роскошный образ жизни.