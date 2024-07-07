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В Греции арестовали 14 полицейских и сотрудников мэрии Афин за вымогательство

В Греции арестовали 14 полицейских и сотрудников мэрии Афин за вымогательство Сотрудники правоохранительных органов арестовали 14 муниципальных полицейских и административных служащих мэрии Афин, обвиняемых по делу о вымогательстве денег у владельцев коммерческих объектов.
Другие страны
7 июля 2024 г. 14:45
В Греции арестовали 14 полицейских и сотрудников мэрии Афин за вымогательство

Сотрудники правоохранительных органов арестовали 14 муниципальных полицейских и административных служащих мэрии Афин, обвиняемых по делу о вымогательстве денег у владельцев коммерческих объектов.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал ieidiseis.gr со ссылкой на мэрию Афин.

Согласно информации, нелегальный доход преступников превышал 700 тыс. евро в год. В рамках антикоррупционной операции греческой полиции арестованы 14 человек, в том числе 9 госслужащих, у которых изъяли 439 140 евро, мобильные телефоны, ноутбуки, жесткие диски и другие предметы.

Арестованные вымогали у владельцев ресторанов, кафе, таверн и баров в Афинах деньги для избежания проверок или штрафов в случае их проведения и обнаружения нарушений.

По факту возбуждено уголовное дело.

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