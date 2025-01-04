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В Греции арестовали 11 человек в рамках операции против турецкой мафии

В Греции арестовали 11 человек в рамках операции против турецкой мафии Греческие полицейские провели очередную операцию против действующей в стране турецкой мафии, в Афинах и Салониках арестованы 11 человек, конфискованы оружие и наркотики.
Другие страны
4 января 2025 г. 11:55
В Греции арестовали 11 человек в рамках операции против турецкой мафии

Греческие полицейские провели очередную операцию против действующей в стране турецкой мафии, в Афинах и Салониках арестованы 11 человек, конфискованы оружие и наркотики.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила газета Kathimerini.

По данным издания, в ходе полицейских рейдов арестованы 10 граждан Турции и один гражданин Ливана, задержаны еще 12 подозреваемых. Против арестованных возбудили дело о подделке документов и нарушении законов об оружии, наркотиках и иностранцах.

Это уже вторая такая операция за последний месяц: 11 декабря в ходе полицейского рейда в столичной области Аттика и в Салониках были арестованы восемь человек, у них были конфискованы 49 пистолетов и наркотические средства.

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