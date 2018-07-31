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    В Греции 13 человек ранены в результате стрельбы в цыганском таборе

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ На греческом острове Родос трое цыган открыли стрельбу из охотничьих карабинов по цыганскому табору, ранены 13 человек, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Накануне около полуночи трое цыган подъехали к табору в Кароконеро и начали стрелять по нему. Ранения получили 13 человек, их доставили в больницу города Родос. После оказания первой помощи шестерых отпустили, семерых раненых госпитализировали.

    Полиция арестовала 17-летнего подростка, участвовавшего в нападении, и разыскивает еще двоих злоумышленников. Причины происшествия пока неизвестны, пишет агентство.

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