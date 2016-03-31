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    В греческом порту Пирея подрались сотни сирийских и афганских беженцев

    Беспорядки удалось остановить только после прибытия спецназа полиции

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Не менее восьми человек пострадали в массовой драке между сирийскими и афганскими беженцами в крупнейшем порту Греции Пирее, где временно проживают почти шесть тысяч беженцев, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Сначала в драке участвовали примерно тридцать человек, а после полуночи столкновения стали массовыми. Сирийцы и афганцы забрасывали друг друга камнями, разбиты стекла в пассажирском терминале, сообщает агентство. Беспорядки удалось остановить только после прибытия спецназа полиции.

    По свидетельствам беженцев, причиной стало нападение афганцев на женщину из Сирии.

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