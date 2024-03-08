В греческом Пирее прогремел сильный взрыв рядом с АЗС

Сильный взрыв произошел в ночь на пятницу на парковке рядом с заправочной станцией в Пирее.

Сильный взрыв произошел в ночь на пятницу на парковке рядом с заправочной станцией в Пирее.

Как передает Report, об этом сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

"Мощный взрыв произошел на открытой парковке рядом с заправочной станцией на перекрестке улицы Омиридиса Скилициса и улицы Пифагора в Пирее. По данным полиции, пострадавших нет, был нанесен только материальный ущерб припаркованным автомобилям, работавшей в тот момент заправочной станции и соседним жилым домам", - говорится в сообщении.