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    В греческом Пирее прогремел сильный взрыв

    Взрыв произошел у офиса адвоката занимающегося делами, связанными с морским правом
    © AP Photo / Thanassis Stavrakis

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Сильный взрыв произошел возле адвокатской конторы в Пирее в Греции,  ущерб нанесен нескольким соседним зданиям и припаркованным автомобилям, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По свидетельствам очевидцев, около двух часов ночи по местному времени, незадолго до взрыва, возле здания остановился автомобиль, вышедший из него человек положил какой-то предмет возле входа, затем вернулся в автомобиль и скрылся. После этого произошел взрыв.

    В здании располагается бюро адвоката Григориоса Тимагениса, занимающегося делами, связанными с морским правом. Он является арбитром в арбитраже Морской торговой палаты Греции и в Международной торговой палате.

    Взрыв нанес ущерб соседним зданиям, в которых расположены фининспекция Пирея, отделение банка, гостиница и офисы. Повреждены припаркованные рядом с местом взрыва машины.

    Полиция оцепила место происшествия и ведет расследование.

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