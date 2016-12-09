В гостинице Москвы умер министр транспорта карликового островного государства

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Москве в одном из отелей скончался министр транспорта государства Науру Довийго Валдон Станлей.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Станлею была вызвана скорая помощь, но врачи только констатировали его смерть

Госчиновник островного государства в Океании прибыл в Москву чтобы принять участие в конференции министров транспорта экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана. Министр был болен диабетом и у него была почечная недостаточность.