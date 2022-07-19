В Госсовете Финляндии предложили российским хоккеистам убежище в Европе

Член Государственного совета Финляндии по спорту Тимо Хейнонен в Twitter прокомментировал заявление экс-голкипера ЦСКА Ивана Федотова, которое было передано через его супругу Надежду, передает Report со ссылкой на Газету.Ru.

Член Государственного совета Финляндии по спорту Тимо Хейнонен в Twitter прокомментировал заявление экс-голкипера ЦСКА Ивана Федотова, которое было передано через его супругу Надежду, передает Report со ссылкой на Газету.Ru.

"Лучше бы этим спортсменам присоединиться к другим странам. Западные державы и ⁦НХЛ⁩ могли бы предоставить им политическое убежище", - говорится в сообщении.

Напомним, что 1 июля стало известно о задержании Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.