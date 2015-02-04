​В Госдуму РФ внесен законопроект о запрете выращивания ГМО

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Правительство предлагает запретить в России выращивание и разведение генетически модифицированных растений и животных (ГМО).

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, соответствующий проект закона размещен в базе законодательной деятельности Госдумы во вторник вечером.

Законопроектом устанавливается запрет на выращивание и разведение ГМО на территории РФ, за исключением их использования для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ.

Законопроект обязывает импортеров соответствующих организмов и продукции проходить необходимые регистрационные процедуры, а также наделяет правительство РФ правом запрещать ввоз в РФ указанных организмов и продукции по результатам мониторинга.

Кроме того, законопроектом предусматривается административная ответственность за использование ГМО с нарушением разрешенного вида и условий использования. Подобное влечет штраф в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.