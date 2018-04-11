В Госдуме России заявили о намерении подать иск в международный суд против Трампа

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Госдуме России предложено подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа за преступления против человечества после его заявлений о ракетном ударе по Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

"Я думаю, что к этому идет… Одна из мер, я думаю,… подать на него в международный суд, потому что без доказательства, мало того, обвинять, готовиться к нанесению ответного удара - это военное преступление, это преступление против человечества", - сказал Швыткин.