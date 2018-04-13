В Госдуме рассказали подробности об ответных мерах России на санкции США - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Законопроект о контрмерах России в ответ на санкции США содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции. Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Он также добавил, что в проекте против санкций США идет речь о запрете участия в приватизации имущества в России со стороны представителей США.



Было отмечено, что законопроект не распространяется на ввоз товаров гражданами для личного пользования.



По словам лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, правительство в рамках законопроекта о новых санкциях определит списки граждан США, которым будет запрещен въезд на территорию России.

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Главы фракций и председатель Госдумы России Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные меры на санкции США, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Володин заявил журналистам, что проект закона обсудят на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разошлют в регионы, проработают с экспертами и правительством. После этого его рассмотрят на ближайшем заседании Госдумы.