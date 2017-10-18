В Госдуме назвали возможные сроки ухода российской армии из Сирии

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Сроки вывода российской военной группировки из Сирии будут зависеть от работы площадки в Астане и локализации вмешательства извне, но вряд ли это случится до конца года.

Как передает Report, об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"До конца года, я думаю, что маловероятно. Думаю, это перешагнет на следующий год, но все будет зависеть от того, как будет налаживаться мирная жизнь… надо понимать, что завершающая фаза - самая сложная. Здесь все будет зависеть от того, как будет работать площадка Астаны, как будет локализовано вмешательство извне", - заявил В. Шаманов.

Депутат отметил, что частично Россия уже вывела из Сирии свой личный состав, в частности, осенью была сокращена авиационная группировка.