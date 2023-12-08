В Госдепе заявили о решении КНДР отказаться от дипломатии с США

Американская администрация исходит из того, что КНДР фактически приняла решение отказаться от дипломатического взаимодействия с Соединенными Штатами, и Вашингтон в связи с этим намерен усилить сдерживание Пхеньяна.

Американская администрация исходит из того, что КНДР фактически приняла решение отказаться от дипломатического взаимодействия с Соединенными Штатами, и Вашингтон в связи с этим намерен усилить сдерживание Пхеньяна.

Как передает Report , об этом сообщил выдвинутый американским президентом Джо Байденом на должность первого заместителя госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

"Меня беспокоит, что Северная Корея в нынешних обстоятельствах приняла решение о том, что она более не заинтересована в дипломатии с Соединенными Штатами. А это означает, что нам придется еще больше сконцентрировать внимание на сдерживании", - заявил Кэмпбелл, выступая на посвященных рассмотрению его кандидатуры слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Последний эпизод конструктивного дипломатического взаимодействия, которое у нас было с Северной Кореей, - это неудачная встреча во Вьетнаме лидера КНДР Ким Чен Ына и предыдущего президента США Дональда] Трампа [в 2019 году]. По сути, с тех пор северокорейская сторона отвергает все усилия, которые мы предпринимаем, чтобы взаимодействовать с нею", - сказал претендент на должность первого заместителя главы американского внешнеполитического ведомства.

"Скажу лишь, что мы использовали творческие, изобретательные подходы. Мы предлагали вакцины в разгар ковида. Мы предлагали определенное взаимодействие на гуманитарной почве. Мы столкнулись со сложностями даже в том, чтобы найти каких бы то ни было готовых отвечать на наши письма или подходы к властям КНДР", - утверждал Кэмпбелл.